Reizigers bij Hazeldonk passen vakanties aan vanwege de maatregelen: ‘We wilden eigenlijk naar Frankrijk’

RIJSBERGEN - Het weekend van de vakantie-uittocht kenmerkt zich normaal door een sfeer van zorgeloosheid. Maar ja, ‘normaal’ is ook al anderhalf jaar niet meer wat het geweest is. Op Hazeldonk, in deze regio voor veel vakantiegangers de laatste halte voor de grens met België, was iedereen toch op een of andere manier met corona bezig dit weekend. Althans, de mensen die we er naar vroegen. ,,We wilden eigenlijk naar Frankrijk op vakantie.’’