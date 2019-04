Reiziger geeft busvervoer in West-Brabant rapportcijfer 7.9

Dit onderzoek van het kennisplatform voor mobiliteit, CROW-KpVV, vindt jaarlijks door het hele land plaats. Vergeleken met andere regio’s is West-Brabant een van de grootste stijgers in de categorie streekvervoer. In totaal vulden bijna 114.00 reizigers tijdens een kleine 7.700 ritten de vragenlijst in.

Uit die vragenlijst blijkt dat veel reizigers behoefte hebben aan betere informatie in het geval van vertragingen. Daarom begint Arriva dit voorjaar in Brabant met de ‘Arriva Alert.’ Via de app van de vervoerder ontvangt de reiziger een pushbericht op het moment dat er iets aan de hand is op de verbinding waar de reiziger over geïnformeerd wil worden.