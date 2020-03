Reizend reuzenvarken geniet nog even van zijn winterrust in Strijbeek

Bredanaar Ruben is pionier in de E-sport die miljoenen­bu­si­ness is geworden

20:00 BREDA - Computerspellen spelen in competitief verband is allang niet meer enkel het terrein van wat nerds in muffe keldertjes. Topwedstrijden tussen gamers zijn tegenwoordig een miljoenenbusiness waar supporters over gans de wereld naar kijken.