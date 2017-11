Reizen we straks in vijf minuten van Breda naar Utrecht?

6 vragenBinnen 25 minuten ben je met de trein vanuit Breda in Rotterdam. En in drie kwartier staan we op Den Haag Centraal. Maar met de trein van Breda naar Utrecht? Dan zijn we, bij gebrek aan een directe spoorverbinding, ruim een uur derweg.

Over het gemis van zo’n directe spoorverbinding werd maandag een symposium in Breda gehouden. Daar bogen overheidsbestuurders en het bedrijfsleven zich over de vraag: hoe verbeteren we het openbaar vervoer tussen beide steden? Moet die directe spoorverbinding er komen, of zijn er andere manieren om het reizen tussen beide steden te verbeteren?

Zes vragen over het toekomstige openbaar vervoer tussen Breda en Utrecht.

1. Zijn er andere vormen van openbaar vervoer dan de trein om straks gemakkelijk van Breda naar Utrecht te reizen?

Afgaande op de sprekers op het symposium zijn die er zeker. Zo is Arriva samen met de Technische Universiteit Eindhoven bezig met de ontwikkeling van een "electrische intercitybus.’’ Dat is een bus die straks op station Breda opgeladen wordt en vervolgens diverse malen per dag over een eigen busbaan naar Utrecht gaat rijden en vice versa.

Volledig scherm De interliner die nu nog rijdt tussen Breda en Utrecht en over een paar jaar mogelijk vervangen wordt door de electrische intercitybus. © Joyce van Belkom

2. Is dat plan haalbaar?

Arriva denkt van wel. Voorwaarde is wel dat gemeenten, provincie en rijksoverheid moeten meewerken aan het bouwen van rijstroken tussen beide steden waar alleen de bus overheen mag. Om zo te vermijden dat de bus in de file komt. Arriva denkt aan een proef vanaf 2020.

3. En waar kunnen we nog meer aan denken?

Een andere, erg futuristisch aandoende, manier om in de toekomst van Breda naar Utrecht te reizen is de ‘’Hyperloop’’. Dat is een luchtdrukbuis, enigszins vergelijkbaar met de buizenpost, waardoor mensen met grote snelheid - volgens de ontwerpers zo'n 500 km/uur - vervoerd kunnen worden. Bij de Technische Universiteit Delft wordt volop gewerkt aan zo’n systeem. Mocht er ooit zo’n vervoerssysteem tussen Breda en Utrecht gebouwd worden dan duurt je reis hooguit nog een minuut of vijf.

Volledig scherm Zo zou de hyperloop er tussen Breda en Utrecht er in de toekomst uit kunnen gaan zien. © Hardt Hyperloop

4. En de ouderwetse trein?

De aanleg van een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht, waar al jarenlang over wordt gesproken, lijkt er niet meer te komen. Op het symposium werd nogmaals nadrukkelijk gezegd dat de kosten voor de aanleg – 4 miljard euro – wel erg hoog zijn. Zeker als je bedenkt dat het ministerie van Infrastructuur maar zo’n 900 miljoen per jaar in de verbetering van het openbaar vervoer steekt. Bovendien zegt ook de NS niet te zitten wachten op zo’n nieuwe spoorverbinding. Het spoorbedrijf zegt meer heil te zien in het verbeteren van de bestaande spoorverbinding Breda via Den Bosch naar Utrecht.

5. Welke variant gaat het uiteindelijk worden?

Dat is nog onduidelijk. De komende tijd laten de provincies Noord-Brabant en Utrecht en de stadsbesturen van Breda en Utrecht alle mogelijkheden op een rijtje zetten. Daaruit rolt een keuze en die wordt vervolgens voorgelegd aan het ministerie. Maar dan zijn we ongetwijfeld weer een paar jaar verder.

6 En hoe zit het eigenlijk met de automobilist?

Volledig scherm File op de A27, een vrijwel dagelijks beeld. Verbreding tussen Houten en knooppunt Hooipolder moet daar een eind aan maken. Alleen het laatste stukje tussen Hooipolder en Breda blijft tweebaans. © GinoPress B.V.