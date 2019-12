Reizen Bredaas college B&W kosten steeds meer: dit jaar ruim 63.000 euro

BREDA - De buitenlandse dienstreizen van het Bredase college van B en W kosten steeds meer geld. Het stadsbestuur gaf in 2019 ruim 63.000 euro uit aan reizen. Dat is 9.000 euro meer dan in de drie jaar daar voor samen. Van 2016 tot en met 2018 bedroegen de kosten in totaal 54.000 euro.

Burgemeester Paul Depla stuurde donderdag een overzicht van de reizen van dit jaar naar de gemeenteraad. Het college ging dit jaar vijftien keer beroepshalve naar het buitenland. In enkele gevallen gingen een of meer ambtenaren mee. Veruit de grootste post vormen de twee reizen naar China: die kostten samen 41.700 euro.

Yangzhou

In maart gingen wethouders Paul de Beer (D66) en Boaz Adank (VVD) samen met vijf medewerkers naar zusterstad Yangzhou in China om daar afspraken uit te werken voor de meerjarige samenwerking op het gebied van water en toerisme. Die reis kostte 26.700 euro.

Begin november was er weer een China-reis. Nu als onderdeel van een Brabants programma. Bovendien werd in Yangzhou de voortgang van het meerjarenplan besproken en werd een foto-project met Breda Photo geopend. De trip werd ondernomen door burgemeester Depla, wethouder De Beer, twee medewerkers en een tolk. Kosten: 15.000 euro.

Polen

Breda heeft al jaren een band met Polen vanwege de bevrijding in 1944 door de eerste Poolse pantserdivisie van generaal Maczek. Dat leidde in dit herdenkingsjaar tot een drietal reizen naar Gdansk, Wroclaw en Warschau. Burgemeester Depla was daar telkens bij en wethouder Marianne de Bie (D66) twee maal. In totaal was Breda 5.500 euro kwijt aan die reizen.

Vuelta

Een relatief kleine post voor de gemeente vormen de reizen naar Spanje in het kader van de Vuelta, die volgend jaar met een etappe naar Breda komt. Met name wethouder Daan Quaars (VVD) is drie keer in Spanje geweest. De eerste twee tripjes kosten samen 1600 euro. De kosten van de laatste reis (deze week) zijn nog niet bekend.

Denemarken

Verder vallen twee reizen naar Denemarken op. Wethouder Greetje Bos (VVD) ging met een medewerker naar het eiland Samsø om de kijken hoe daar de energietransitie vorm krijgt (kosten 4.380 euro). Wethouder Miriam Haagh (PvdA) heeft in Kopenhagen onder andere het Deense zorgmodel onderzocht (kosten 3.185 euro).

Stijgende lijn