Reisspecialist Silvie kan door corona geen reizen uitvoeren, maar ze knokt door ‘tot de laatste cent’

Silvie Sweegers herinnert het zich nog goed. Het was 19 januari dit jaar, de laatste dag van de Vakantiebeurs in Utrecht. Ze stond daar met haar Tiara Tours, een bedrijf gespecialiseerd in avontuurlijke (trein)reizen door Rusland en Azië. ,,Een collega-ondernemer kwam naar me toe: 'Heb je gehoord over China? Het is foute boel'."