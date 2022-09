Reislustige levensgenieters Nienke (29) en Bob (31) sprankelden in Colombia, tot het noodlot toesloeg

Van Menno van Vliet, ‘de held van DIA', wordt nu een leidersrol verwacht: ‘Ik ben als 26-jarige een van de oudere in het team’

RKVV DIA kan niet wachten tot zondag de competitie weer begint. De voetbalclub uit Teteringen promoveerde afgelopen seizoen via de nacompetitie naar de derde klasse en het elftal kijkt uit naar het spelen op een hoger niveau. ,,Het dorp is trots op ons. Voor veel jongens is dit nieuw, maar handhaving moet te doen zijn.”

