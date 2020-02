Reinier de Ridder behoudt ongeslagen status, titelgevecht volgende stap

Geef uw mening Ik heb geen angst voor nieuwe virussen

16:45 Het coronavirus is wereldwijd inmiddels in tal van landen opgedoken. Volgens kenners is het eind december ontstaan op een vismarkt in China, inmiddels zijn er al ruim 630 doden te betreuren en zijn er dik 31.000 besmettingen vastgesteld. Vooral in China, maar ook in tientallen andere landen. Begin deze eeuw, in 2002 en 2003, was er – eveneens in China – de uitbraak van het SARS-virus. Dat kostte toen aan 764 mensen het leven. Wat betekent dit voor onze gezondheid? Moeten we ons voorbereiden op meer van dit soort virusuitbraken?