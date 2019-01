Regionaal trainingscentrum voor handbaljeugd in Breda

Fietser hard geraakt door auto op kruising in Breda, raakt gewond aan onderrug

18:31 BREDA - Een fietser is woensdagavond aangereden door een auto op de kruising van de Oranjeboomstraat en Langedijk in Breda. De fietser raakte daarbij gewond. Vermoedelijk is er door een van de weggebruikers geen voorrang verleend.