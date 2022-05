Regio zoekt nog opvang voor 50 asielzoekers, locatie nog onbekend

‘Unieke’ oefengra­naat uit WOII gevonden op bouwplaats in Breda

BREDA - Tijdens werkzaamheden aan de Markendaalseweg in Breda is dinsdagochtend op de bouwplaats een bijzondere oefengranaat gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Na een kort onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek dat er geen ontploffingsgevaar was.

24 mei