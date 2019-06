Regio's Tilburg en Breda kampen in 2030 met flink woningtekort

De onderzoekers namen de verwachte bevolkingsgroei, de vraag naar woningen en de ontwikkeling van de woningvoorraad onder de loep. Op basis van die berekening kampt het merendeel van de regio’s in 2030 met een tekort. Overigens lopen de tekorten vanaf volgend jaar wel terug, met name doordat er minder baby’s worden geboren.



In de regio Breda is in 2030 naar verwachting een tekort van 6.886 woningen. Dat is 3,4 procent van de huidige woningvoorraad. De regio Tilburg heeft dan naar verwachting 7.031 woningen te weinig, 3,6 procent van de huidige woningvoorraad.



In de regio's Eindhoven en Den Bosch zijn in 2030 waarschijnlijk ook te weinig woningen. Eindhoven heeft dan naar verwachting een tekort van 4.028 woningen (1,1 procent van de huidige woningvoorraad). Voor Den Bosch is het tekort relatief gezien groter: 1,9 procent van de huidige woningvoorraad (3.627 woningen).