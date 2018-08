Regina en Ismay koken voor Lombok

videoBREDA - Het is pas ochtend, maar in hun huis in Breda staan Regina Falkenburg en haar dochter Ismay Gijsen al in kleurige schorten in de keuken. Ze zijn 55 Indische maaltijden aan het bereiden en die moeten allemaal dezelfde dag ook bezorgd worden. Het geld dat ze er mee verdienen, gaat naar de slachtoffers van de aardbevingen in Indonesië.