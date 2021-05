Reggie (23) ging ondanks belofte toch aan de drank en drugs en mag kiezen: 6 weken cel of halfjaar gedwongen opname

video Lisa maakt een boek over honderden Bredase katten: ‘Wat is het verhaal achter deze dieren?’

29 mei Lisa Tang (36) uit Breda gaat, met een camera in de hand, haast iedere dag op zoek naar katten. Wat begon als een manier om Breda beter te leren kennen, is uitgegroeid tot een serieus project. In juli verwacht ze haar boek ‘Cats in Breda’ uit te brengen. ,,Ik herken inmiddels bijna alle katten.’’