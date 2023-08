Hoe twee 18-jarige ‘knakkers’ samen de politiek ingingen en het allebei tot wethouder schopten

MADE - Ze waren allebei 18 toen ze samen in de gemeenteraad van Drimmelen begonnen. Nu, elf jaar later, is Arjen van Drunen (PvdA) wethouder in Breda en vervult Tim Simons (VVD) datzelfde ambt in Drimmelen. Ze zijn nog steeds hechte vrienden. ,,We hebben elkaar zelfs getrouwd.”