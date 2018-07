Regenboogpad siert het park Valkenberg

Woensdag is het regenboogpad geschilderd. Tijdens de Palm Markies op 10 juli opent stichting BO, een jonge organisatie die zich inzet voor diversiteit, rond 19.00 uur het pad voor de inwoners van Breda.

Lieke Kuijper van BO,,Het park is het kloppend hart van Breda. Wij zien het pad als een toevoeging aan de stad. Het park is een plaats waar de mensen samenkomen. De regenboogvlag betekent veel voor de LHBT- (lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders) gemeenschap, iedereen mag er zijn. We hopen dat het pad gesprekken op gang brengt.”

Dertien meter lang

In het park wandelen passeren vele mensen het ruim dertien meter lange kleurrijke pad. Brengt het gesprekken op gang?

Lisa Klompers en Anne Kolen, beide 21:,,Wat leuk zeg, het geeft in ieder geval een goed gevoel. Als mensen het zien gaan ze misschien toch wel aan acceptatie denken, wij in ieder geval wel.”

LHBT-community

Het heeft te maken met de LHBT-community, volgens Stan Gonera (23) ,,Ik zag het gisteren al, ik vind het altijd leuk als er iets nieuws is. Het is mooi, kleurrijk. Het is een teken dat iedereen er mag zijn, maar ik vraag me af of het gesprekken op gang brengt.”

Vijf collega’s lopen tijdens hun pauze door het park. ,,Heel mooi, het geeft een tolerante uitstraling,” zegt Ruby de Moree (35). Haar collega Lotte van Kempen (39) is het daarmee eens: ,,Het is zichtbaar en daar komt een gesprek van. Dat is ook echt nodig.”

Vrolijk

Monique Roelen (42) had het al op Instagram gezien:,, Iedereen is welkom in Breda. Het staat ook heel vrolijk.” Daar is Joost van Gils (34) het mee eens: Volgens mij is het een symbool van LHBT, dat iedereen gelijk is.”