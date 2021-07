Regenboogbankjes park Valkenberg in Breda opnieuw besmeurd

Regenboog­bank­jes in Valkenberg­park in Breda besmeurd met zwarte verf: 'Dit is een steek naar de LHBT-gemeen­schap’

13 november BREDA - De bankjes in het Valkenbergpark waarover een regenboogvlag gedrapeerd ligt, zijn vrijdagochtend besmeurd met zwarte verf. De verf was nog nat toen het ontdekt werd. ,,Dit is heel pijnlijk.”