Regenboogbank keert niet terug in Valkenberg: ‘Te zwaar beschadigd’

Stalen plaat

Of het om vandalisme gaat of om homohaat is niet bekend. Volgens wethouder Marike de Nobel (Diversiteit) zijn er camerabeelden van de vernieling en is er aangifte gedaan. Sinds de plaatsing van de bank met overhangende vlag aan de kant van de Willemsbrug in 2020 is het lhbti-symbool voor zover bekend al zes keer vernield of besmeurd.