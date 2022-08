Regen mag wielerpret niet drukken: laat de Vuelta maar komen!

met video Zalvende woorden na misstap NAC: ‘Dit soort foutjes moeten ze maken om een volwassen verdediger te worden’

Robert Molenaar die als onverschrokken mandekker de bijnaam The Terminator verdiende, zag zijn defensie fout op fout stapelen maandagavond bij MVV. De NAC-trainer neemt zijn jeugdige verdedigers in bescherming na de misstap in Maastricht.

16 augustus