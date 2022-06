Regen kan pret bij optocht Boemeldonck niet drukken: ‘Dit ziet er goed uit!’

De inheemse zwarte honingbij keert op Nassaudag terug in Bavel: een bijzonder en noodzake­lijk moment

BAVEL - De inheemse zwarte honingbij keert op maandag 6 juni terug in het Sint Annabos in Bavel. Een bijzonder moment, want hoewel de zwarte honingbij eeuwenlang dominant was in Noord-West-Europa, is deze bijensoort door menselijk ingrijpen grotendeels verdwenen.

