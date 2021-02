Regen aan botbreuken door ijspret in West-Brabantse ziekenhuizen

Steeds meer Bredanaars denken digitaal mee met gemeente

12 februari BREDA - Bredanaars kunnen als gevolg van corona vaker via internet meepraten over ontwikkelingen in de stad. In coronatijd hebben honderden mensen deelgenomen aan webinars van de gemeente. ‘Corona heeft ons de ogen geopend. Het digitaal raadplegen van de burger is vorig jaar in een stroomversnelling gekomen’.