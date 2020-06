Regels versoepeld, maar kunnen studenten ook echt weer naar school?

Avans, BUas, Curio en de Rooi Pannen; van enige drukte op de campussen van de mbo- en hbo-scholen in Breda is nog geen sprake. Landelijk is vastgesteld dat maximaal 20 procent van de capaciteit mag worden ingezet. En om drukte in het openbaar vervoer te voorkomen, mogen scholen alleen tussen 11.00 en 15.00 uur of na 20.00 uur open voor studenten.