BREDA - Het Redhead Days Festival verdwijnt definitief uit Breda. De organisatie van de jaarlijkse meerdaagse evenement verhuist naar Tilburg, waar het centrum op 23, 24 en 25 augustus rood zal kleuren. Onvrede over het Bredase subsidiebeleid is reden voor het vertrek.

Dat het festival Breda verlaat, komt niet helemaal als een verrassing. Al in 2016 liet directeur Bart Rouwenhorst doorschemeren niet per se in Breda te willen blijven als de gemeente niet met meer subsidie over de brug zou komen.

De Roodharigendag, later omgedoopt in Redhead Days, werd in Breda voor het eerst in 2007 gehouden. Een jaar later kreeg het evenement 9.000 euro gemeentelijke subsidie. In 2016 ging het om een bedrag van 10.000 euro, wat een jaar later opliep naar 13 mille. Vorig jaar trok de gemeente 25.000 euro aan subsidie uit.

Kritiek

Rouwenhorst kijkt niet met een ‘negatief gevoel’ terug op Breda. Maar hij herhaalt zijn kritiek die hij vorig jaar oktober al een keer in deze krant aan het adres van de gemeente Breda uitte. “Er zijn regels hoe je subsidie verdeelt. Je moet als gemeente eerst bekendmaken hoeveel subsidie er is. Dan stel je regels op je de subsidie verdeelt. En tot slot maak je bekend welke partijen subsidie hebben gekregen. Aan die regels moet een gemeente zich houden en dat heeft Breda niet gedaan. Ze zijn niet open en transparant, weigeren een compleet overzicht te geven van evenementensubsidies. Dat voelt voor ons niet goed.”



U verwacht daar een betere samenwerking met de gemeente Tilburg?

Rouwenhorst: “Dat hopen we. Het voelt in ieder geval allemaal fijn, eerlijk en open.” Net als in Breda in 2018 ontvangt de festivalorganisatie er een bedrag van 25.000 euro. “We willen dat het er in augustus gaat bruisen. We zoeken er de samenwerking met iedereen die dat wil.”

Rouwenhorst benadrukt dat hij allerminst een ‘negatief gevoel’ heeft overgehouden aan Breda. “Sterker nog, we zijn heel dankbaar voor hetgeen we daar hebben kunnen bereiken. Dankzij de inwoners en ondernemers van Breda is het evenement enorm gegroeid op een manier die we in het begin niet voor mogelijk hadden gehouden: een festival met deelnemers uit tachtig landen.”

Constructief