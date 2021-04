Rederij Seatrade kiest voor Breda als basis

Waarom Breda?

In 2003 leek Seatrade ook al naar Breda te komen, er was zelfs al een stuk grond gekocht aan de A16, vlakbij Ikea. Toen ging het niet door en vestigde het bedrijf zich in havenstad Antwerpen. Waarom dan alsnog naar Breda? Wildoër: ,,We hebben zelf al jaren geen schepen meer die op Antwerpen varen. Daarnaast zijn we ons bedrijf aan het reorganiseren, waardoor wij weer één company worden met Seatrade Management in Groningen. Dan is het een voordeel om in Breda te zitten omdat we dan alles onder Nederlands recht hebben. Dat maakt de operaties een stuk gemakkelijker. Breda is in Zuid-Nederland het meest centraal en voor ons personeel, dat deels uit Antwerpen en Zeeland komt, goed bereikbaar, ook met openbaar vervoer.”