Reddingsbrigades Breda en Rijen hoeven minder vaak in actie te komen

Honden De schaaps­hond als hoeder van de kudde

15:58 BAARLE-NASSAU - De hond is door de eeuwen heen de oudste en meest trouwe metgezel van de mens. Op een pittoresk gelegen boerderijtje met schapenkudde even buiten Baarle-Nassau leren honden het bijeendrijven van schapen. Dit is de tweede aflevering van een serie over de vertrouwde viervoeter.