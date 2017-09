Redders van man op scootmobiel bedankt door politie: 'Hij kwam nog net met z'n hoofd boven het water uit'

Eigenlijk speelt ook kleinzoon Riley (6) hierin een belangrijke rol. Hij was het immers die de hulpeloze, oude man hoorde roepen, toen hij met zijn oma over de Polderweg wandelde.

'Half uur gelegen'

,,Hij kan er maximaal een half uur hebben gelegen'', verklaart Ria, die met haar kleinkinderen op de heenweg al de plek van het ongeluk was gepasseerd. ,,Riley zei dat hij iemand 'help' hoorde roepen. Ik was voorzichtig omdat ik twee kleine kinderen bij me had.'' Ze belde meteen 112, maar kon het nummer niet bereiken. Daarop stuurde ze Riley vooruit om opa thuis, dichtbij de Polderweg, te halen. Ze probeerde ze hem ondertussen nog te bellen en dat lukte wel. Ton sprong meteen in de auto. Ondertussen was ook de politie bereikt.

Het water in

Naber en wijkagent Bosma kwamen enkele minuten later ongeveer gelijktijdig aan bij de sloot. Daar lag de oude man in zijn scootmobiel. ,,Hij kwam nog net met z'n hoofd boven het water uit; hij was er schuin in gevallen.'' Beide mannen sprongen in het water om het slachtoffer eerst recht te krijgen. Andere hulpverleners van politie, brandweer en ambulance waren inmiddels ook ter plaatse en met vereende krachten kregen ze de oude man met hijsbanden uit het water.

Het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis. Hij maakt het volgens de politie naar omstandigheden goed; hij was van slag en wat onderkoeld.

Hoe de man in de sloot is beland, is niet precies duidelijk. Mogelijk dat het slechte wegdek ter plaatse de oorzaak is.

