Rectors scholen Breda na paniekgala in De Graanbeurs: nachtmerrie voorkomen

BREDA - ,,Gelukkig is er geen sprake van letsel met ergere afloop, dat zou de nachtmerrie ten top zijn. Je gunt als ouder je kind een leuk feest, en dan krijg je dit”, reageert rector Caroline Klein van de Campus (Markenhage, Michael College en Orion Lyceum) op de gebeurtenissen rond het scholierengala in de binnenstad van Breda.

Volledig scherm Caroline Klein. © RAMON MANGOLD Klein: ,,Het is heel betreurenswaardig dat het zo uit de hand kan lopen. Dit is wel iets om te evalueren, wat de organisatie betreft. Wij houden zelf ook schoolfeesten, maar ik weet zeker dat zoiets bij ons niet kan gebeuren. Je controleert bij de deur op drankgebruik, je weet hoeveel leerlingen je kan verwachten met de kaartverkoop. Ik verbaas me enorm hoe het gegaan is. Ik begrijp dat de burgemeester wil weten hoe het zit. Het gaat om jonge mensen, dan heb je een behoorlijke verantwoordelijkheid als organisatie om de veiligheid te borgen.”

Stuk steviger

Ook verontruste geluiden op andere scholen in de stad. Rector Gijs van Wijlen van het Onze Lieve Vrouwelyceum (OLV) over videobeelden van leerlingen in het gedrang: ,,Toen ik de beelden zag dacht ik: hier zal de organisatie iets mee moeten. Maar ik ben te weinig op de hoogte van de details. Te veel kaarten verkocht? Te veel alcohol gebruik? Ik kan er niks over zeggen. Maar dat de burgemeester in gesprek gaat met de organisatie lijkt me heel verstandig.”

Over de verdrukking: ,,Angstig, alleen al hoe de leerlingen voor de deur staan. Al hadden er alleen maar dranghekken gestaan, om de leerlingen binnen te geleiden. Of hou het gala op een andere plek, waar ze binnen kunnen wachten. Maar dat is aan de organisatie.”



Rector Pieter Breuer van het Stedelijk Gymnasium: ,,De organisatie van het gala moet een stuk steviger, dat is wel duidelijk. Er was heel wat politie op de been. Dit is niet acceptabel.” Of de scholen gezamenlijk de zaak aanhangig kunnen maken: ,,In feite is hier sprake van een externe, commerciële partij. De scholen staan hier verder buiten. Dit is aan de gemeente, aan het college. Hierin spelen wij geen rol.”

Volledig scherm Gijs Wijlen. © RAMON MANGOLD Het Stedelijk organiseerde het gala tot 2010: ,,We hebben toen besloten daarmee te stoppen. We willen geen verantwoordelijkheid dragen voor een gala. We hebben daar toen heel bewust afstand van gedaan.”

Rector Jan Hadders van Mencia de Mendoza: ,,Ik vind het lastig om de situatie te beoordelen, ik weet niet meer dan de berichten die ik lees. Jammer dat het feest is ontaard, blijkbaar was er veel alcohol in het spel. Ik verbaas me daarover. Maar scholen spelen hierin verder geen rol.”

Geen overlast

Het OLV heeft bij vorige edities van het gala een brief uitgedaan richting de ouders, dat het onwenselijk is dat het gala op maandag wordt gehouden. Leerlingen komen de volgende dag soms half beschonken op school. Rector Van Wijlen (OLV): ,,Na de laatste brief ging het een stuk beter. We hebben deze keer dan ook geen brief gestuurd. We hebben vandaag (dinsdag) ook geen overlast op school, ook niet meer ziek- of afmeldingen.”

Maar Van Wijlen blijft erbij dat het gala op maandag ongewenst is.

Ook zijn collega’s denken er zo over. Rector Breuer (Stedelijk Gymnasium): ,,Dit is een slechte timing, het gala op maandag. Mogelijk heeft het te maken met de financiën, dat de huur van de zaal dan goedkoper is.”

Niet logisch

Rector Hadders (Mencia): ,,Geen logische dag voor scholieren om tot vier uur ‘s nachts uit te gaan. Daar hebben we als school last van. Als leerlingen niet in staat zijn een les te volgen, worden ze niet tot de les toegelaten. De vraag is hoe ver we als school moeten gaan in communicatie hierover met ouders. In gesprek met de ouderraad stellen we dat ook wel aan de orde. In hoeverre verwachten ouders actie van de school?”