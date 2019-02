Recreatie? Daar hebben veel recreatieparken weinig meer mee te maken

Quote Recreatie­par­ken in Brabant: een kwart wordt bestempeld als ‘vergane glorie’, nog eens tien procent als niet vitaal’. Het is een anekdote, maar geen grappige. Integendeel, zegt Arthur van Disseldorp van Recron, de brancheorganisatie voor recreatieondernemers, het is een frustrerend voorbeeld van de surrealistische gebeurtenissen die plaatsvinden op recreatieparken in Brabant.

Van Disseldorp deed zijn verhaal gisteren tijdens een ‘rondetafelgesprek’ over de toekomst van de vakantieparken in deze provincie. Het debat dat plaatsvond op het provinciehuis was een idee van Provinciale Staten. Die waren geschrokken van een vorig jaar verschenen rapport, waaruit blijkt dat een op de drie vakantieparken er niet zo best voor staat. Een kwart wordt bestempeld als ‘vergane glorie’ en nog eens tien procent als ‘niet vitaal’. Vijftien experts, bestuurders, eigenaren, maar ook vaste bewoners van campings, bespraken hun zorgen.

Vastlopen op de woningmarkt

Quote Of we maar binnen drie maanden willen verhuizen op straffe van een boete van 16.500 euro. Jeanette Vos, Vaste bewoner chaletpark Onderzoeker Klaas Burger van de Academie voor Beeldvorming vatte het probleem als volgt samen: ,,Campings zijn verzamelplaatsen geworden voor mensen die vastlopen op de woningmarkt.’’ Vakantievierders kom je er in ieder geval steeds minder tegen. Hun plaats wordt ingenomen door mensen die snel en goedkoop willen wonen. Dat varieert van arbeidsmigranten tot mensen die in psychische nood verkeren en nog maar een stap van dakloosheid verwijderd zijn.

Dat leidt tot frictie, vertelt Jeanette Vos, vaste bewoner van chaletpark Kempenbos in Diessen. ,,Het zal je maar gebeuren: je woont hier twintig jaar naar alle tevredenheid en opeens stuurt de gemeente een brief. Of we maar binnen drie maanden willen verhuizen op straffe van een boete van 16.500 euro. Dan breekt er paniek uit. Maar als blijkt dat de vrijkomende chalets daarna worden verhuurd aan arbeidsmigranten, dan voel je je pas echt genaaid’’, vertelt Vos.

Welke keuze maken we?

Met recreatie hebben veel recreatieparken niet veel meer te maken. Dat besef dringt ook door tot bestuurders als wethouder Hans Wierikx van Halderberge. ,,Welke keuze maken we? Kiezen we voor toerisme en bestemmen we de parken alleen voor recreatie? Of gaan we er arbeidsmigranten huisvesten? Want daar is vraag naar. Lastig’’, constateerde Wierikx.

Quote Waarom zijn we zo afhanke­lijk van de lokale politiek?’’ Geert Ulijn, Bewoner l’Air Pur, Baarle-Nassau Ook zijn collega Martien de Bruijn uit buurgemeente Rucphen ziet dat de behoefte aan goedkope huisvesting steeds groter wordt. ,,Daarin voorzien de vakantieparken steeds meer. We zien het verloop: minder recreatie, meer arbeidsmigranten.’’

De vraag is of gemeenten wel om kunnen gaan met het vraagstuk van permanente bewoning. Geert Ulijn, bewoner van l’Air Pur in Baarle-Nassau, vreest van niet. De eigenaren van het park kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar seniorenwoningen, zegt hij: ,,Maar de gemeente werkt niet mee. Waarom zijn we zo afhankelijk van de lokale politiek?’’