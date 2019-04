Recordopbrengst voor Verbeeten Challenge in Breda en Tilburg

De volledige opbrengst van het sportieve evenement - ondermeer wielrennen, skeeleren en bootcamp - gaat naar onderzoek gericht op een verbeterde behandeling van vrouwen met borstkanker. Dit jaar konden deelnemers voor het eerst ook vanuit Breda starten. De recordopbrengst loopt nog op, want via www.verbeetenchallenge.nl kunnen mensen nog doneren.

1692 deelnemers

In totaal kwamen 1692 deelnemers sportief in actie tegen kanker. Jong en oud, fietsend, lopend, rennend, bootcampend of skeelerend. De allerkleinsten vermaakten zich op het Kidsplein en sloten de dag af met de Kids Challenge. Deelnemers die het meeste geld ophaalden, werden in het zonnetje gezet. Jessie Honing had het meest ingezameld. Haar team Buitengewoon voerde het sponsorklassement aan. Het wist de teams van Indicia en de Grote Clubactie nipt achter zich te houden. Bram van den Brand was Top Kid. De jonge Tilburger haalde in zijn eentje ruim € 800 op.

Mastbos

In Breda kwamen 125 deelnemers naar het Mastbos. ,,Werkelijk een prachtlocatie en een perfecte eerste editie,‘’ aldus Joyce Heuts, mede-organisator in Breda: ,,Het was lastig om het evenement van de grond te krijgen. Dankzij het enthousiasme van de burgemeester en wethouders is het ons gelukt iets moois neer te zetten. Dank ook Staatsbosbeheer, sponsors en vrijwilligers. De wandel-, fiets- en hardlooproutes vielen goed in de smaak bij de deelnemers. We kijken al uit naar volgend jaar. Dan breiden we verder uit.”

Burgemeesters

De burgemeester van Tilburg, Theo Weterings en de burgemeester van Breda, Paul Depla zijn beiden zeer actief betrokken bij de Challenge. Theo gaf om 10 uur het startsein voor de mountainbikers in Tilburg. Hij stapte daarna zelf op de fiets om met zijn vrouw de 35 kilometer te fietsen. Ondertussen schoot Paul de wielrenners voor de 65 kilometer-route in gang in Breda. Op zijn hardloopschoenen, want daarna stond de 10 kilometer voor hem op het programma. Cabaretier en acteur Leo Alkemade trapte 125 kilometer weg voor het goede doel.