Record voor Grote Clubactie: 100.000 loten op eerste dag

“Kennelijk zijn mensen in Nederland zich goed bewust van de financiële positie van clubs en verenigingen”, aldus een woordvoerster maandag. “Die positie is door de coronacrisis flink aangetast.”

Afgelopen zaterdag startte de jaarlijkse Grote Clubactie, waarbij leden van verenigingen in heel het land loten verkopen. De aftrap voor de actie was afgelopen week op de Grote Markt in Breda, waar burgemeester Paul Depla de eerste lootjes kocht. Hij is voorzitter van de Nationale Grote Clubactie. Een delegatie van de jeugd van VV Baronie verleidde Depla tot de aanschaf van vijf loten.

Belangrijke rol

“Een vereniging heeft een enorm belangrijke rol in de maatschappij. Het is een plek waar mensen samenkomen, waar je nieuwe mensen leert kennen en waar je even lekker kunt ontspannen”, weet Depla. “Momenteel heeft het verenigingsleven het financieel zwaar. Door de coronacrisis zijn evenementen afgelast, kantines waren lange tijd gesloten. Dit drukt op de begrotingskas. Juist nu hebben wij de verenigingen nodig en juist nu kunnen zij onze steun ook hard gebruiken.”

Financiële problemen

Bredanaar Frank Molkenboer is algemeen directeur van de actie. “In de begintijd van corona bleek uit onderzoek dat tachtig procent van de clubs in financiële problemen zit. Maatregelen van de overheid hielpen de clubs overeind, maar dat is lang niet voldoende. De grootste strop is het wegvallen van de horecaopbrengsten. De kantines moesten immers dicht. Nu loopt alles weer redelijk, maar we verwachten nog grote problemen. Het bedrijfsleven kreeg ook flinke klappen. Het is niet ondenkbeeldig dat ze bij verzoeken om sponsoring meer de hand op de knip houden.”

Vorig jaar: acht miljoen euro

Nederlandse clubs en verenigingen sturen hun eigen leden langs de deuren om loten te verkopen. Van de opbrengst gaat 80 cent van iedere euro naar de clubkas. Molkenboer: “Vorig jaar werd zo ongeveer acht miljoen euro opgehaald. Los van die opbrengst, brengt de actie de clubs nog meer. We kunnen wel naar een grote partij gaan voor een dergelijk sponsorbedrag, maar de Grote Clubactie zorgt voor een grotere verbinding tussen de leden en de verenigingen. De leden die de lootjes verkopen, zijn vaak dezelfde mensen die je later terugziet in andere functies bij de club. En dat is eigenlijk onbetaalbaar.”