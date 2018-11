Reconstructie Molenstraat Zundert leidt tot klachten sluipverkeer

video Drie jaar cel en tbs voor man die vrouw neerstak in eigen woning en na klopjacht Tuinzigt werd gepakt

14:42 BREDA - Bredanaar J.B. (26) moet drie jaar de cel in en krijgt tbs met dwangverpleging voor het neersteken van een vrouw in haar eigen woning. Dat gebeurde vorig jaar in de Merwedestraat in Breda. Na een klopjacht rekenden bewoners van de wijk Tuinzigt hem een paar uur later in.