Reconstructie: hoe kon het zo mislopen met testevenement 538 Oranjedag in Breda?

Bavel verzet zich tegen 44 hectares bedrijven­ter­rein ten koste van groen rond dorp: ‘Visieloos plan’

19 april BAVEL - Dat er plannen lagen voor een bedrijventerrein bij Bavel, was bekend. Maar het voorstel voor 44 hectares aan ‘verdozing’ in de oksel van de A58, waarmee het groen tussen de snelwegen en het dorp wordt opgeslokt, kwam onlangs als donderslag bij heldere hemel. Bavel verzet zich, de actiegroep Behoud Bavels Buitengebied is een feit. ,,Wij willen gehoord worden.”