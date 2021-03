Reconstructie Baarlese straten afgerond

Monniken­werk, zegt ar­tist-in-residence Ludwig Volbeda in Sint Catharina­dal: ‘Deze sfeer past bij mij’

20 maart OOSTERHOUT - De kleine kamer in het Oosterhoutse klooster Sint-Catharinadal is de perfecte plek voor illustrator Ludwig Volbeda (30). Hij tekent zijn fraaie werk in een tien centimeter groot tekenblok. ,,Het is monnikenwerk’’, zegt de artist in residence.