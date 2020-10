Reclamespotje voor 'Kromma’ maakte Zundertse slager Sjef beroemd

column Kerstboom in coronatijd? Superge­vaar­lijk! Weg ermee!

10 oktober Potverdorie, hebben we in Breda net voor tienduizenden euro’s een metershoge, peperdure, superhippe kerstboom op de kop getikt, blijf-ie dit jaar werkloos in de stalling staan. De reden? Corona. Logisch.