Reclameman en tekstschrijver Louk Varossieau (1943-2020) kende de hele wereld en iedereen kende hem

Automobi­list crasht met uit Tilburg gestolen auto na ‘behoorlijk gevaarlij­ke’ ontsnap­pings­po­ging aan politie

12:59 BREDA - Een bestuurder van een gestolen auto is dinsdagmiddag op de vlucht geslagen, nadat hij van een motoragent een volgteken kreeg op de A16 bij Breda. De man is na een wilde achtervolging aangehouden in een woonwijk van Etten-Leur. Hij is aangehouden op verdenking van meerdere strafbare feiten: waaronder gevaarlijk rijgedrag, rijden onder invloed van drugs en diefstal of heling van het voertuig.