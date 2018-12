BREDA - Circus Barones, dat woensdag de eerste voorstelling van het Brabants Wintercircus geeft op het Chasséveld in Breda voelt zich flink gedupeerd omdat de afgelopen weken telkens zijn reclameborden in en bij de stad zijn weggehaald. Het circus heeft maandagochtend aangifte van diefstal gedaan.

Woordvoerder Antonie Teuteberg van Circus Barones vertelt: “Een week of drie geleden zijn we begonnen met het ophangen van de posters in de onze plastic borden. Meer dan tweehonderd stuks. Dat doen we altijd als we ergens in een stad de circustent opslaan. Na een week kwamen we erachter dat vrijwel de meeste borden waren weggehaald.”

Met een ploeg van vijf mensen is het circus daarna opnieuw posters gaan ophangen. Onder andere in het centrum, langs toegangswegen en op de Woonboulevard. Opnieuw werden ze weggehaald. “Triest dat dit gebeurt, verschrikkelijk”, aldus Teuteberg. “We stonden in Helmond met het circus. En dan kun je niet constant in de gaten houden of de borden die we in Breda hebben geplaatst er nog hangen. We kwamen er telkens pas later achter. Dat scheelt natuurlijk heel wat reclame.”

Teuteberg benadrukt dat de plastic borden van 1 meter 20 bij 1 meter zijn opgehangen op plekken waar toestemming is gevraagd aan de eigenaren. “Ze hingen dus op privé gebied. We hebben als dank daarvoor die mensen betaald of gratis toegangskaarten gegeven voor hun medewerking.” Hij heeft navraag gedaan bij de gemeente Breda. “Maar daar wisten ze van niets. De gemeente heeft ze niet weg laten halen.”

Een raadsel dus. Wie heeft de borden weggehaald? Misschien een dierengroepering die op deze manier protesteert tegen de aanwezigheid van dieren in het circus? “Dat geloof ik niet. Wij hebben alleen kamelen en paarden. Bovendien zou zo’n organisatie eerder de borden met eigen teksten beplakken in plaats van ze weg te halen.”

Teuteberg heeft berekend dat het circus ‘duizenden euro’s’ aan extra kosten kwijt is. “Die moeten we eerst maar eens zien terug te verdienen. Het gaat niet alleen om het drukwerk dat speciaal voor Breda is gedrukt, maar ook de borden zijn we kwijt. Die kosten toch gauw een paar euro per stuk.”

Gelukkig loopt de kaartverkoop goed voor de twintig voorstellingen die het circus van 5 tot en met 16 december geeft, verklaart Teuteberg. “De voorstellingen van woensdag 5 december om 14.00 uur en die van 14 december om 20.00 uur zijn al uitverkocht.”

Volledig scherm Circus Barones op het Chasséveld in Breda. © Maric Media/

