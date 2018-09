Rechtszaak rapper Boef weer uitgesteld

Boef zou in eerste instantie bij de kantonrechter in Tilburg moeten verschijnen vanwege een aantal snelheidsovertredingen. Die datum is toen verschoven vanwege de aandacht in de media. De rechtszaal in Tilburg was niet groot genoeg voor alle pers die aanwezig wilde zijn. Daarom is toen besloten de zaak te verplaatsen naar Breda. Nu gaat ook de nieuwe datum dus niet door. Er wordt nu gekeken naar een nieuwe datum.