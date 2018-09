Rechtszaak Rapper Boef vanwege belangstelling pers uitgesteld en verplaatst naar Breda

TILBURG - De rechtszaak tegen Sofiane Boussaadia, beter bekend als rapper Boef, is voorlopig uitgesteld. In eerste instantie zou de rapper op 11 september voor de kantonrechter in Tilburg moeten komen voor een aantal snelheidsovertredingen. Nu wordt het verplaatst naar de rechtbank in Breda, omdat er veel media aandacht voor de zaak is.