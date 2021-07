Rechtstreeks met de trein van Breda naar Praag, Venetië, Verona en Milaan vanaf oktober

Aan regeltjes heb je niks, in de rommelige realiteit van mensenle­vens: naar een menselijke Wmo

17 juli ETTEN-LEUR/ZUNDERT - Wie mensen oprecht wil helpen moet nieuwsgierig naar ze zijn: dat is de filosofie van Claudi van Dongen. ,,Echt luisteren, doorvragen tot je iemands situatie begrijpt. We willen mensen niet pamperen of dingen overnemen die we niet over hoeven te nemen; we willen doen waar ze het meest aan hebben. En je kunt alleen bepalen wat dat is als je nieuwsgierig genoeg bent.”