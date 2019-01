Rechter wijst klacht flatspringer Breda over optreden politie af

BREDA/DEN BOSCH - De agent die een schot loste tijdens de wildwesttaferelen begin vorig jaar bij een flat aan de Roeselarestraat in Breda hoeft niet te worden aangeklaagd. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat bepaald over een klacht van een van twee Bredanaars die gewond raakte door een val van het balkon van de flat.

De agent loste een schot met een zogenoemde beanbag toen de twee verdachten probeerden te vluchten voor de politie. Verdachte Anel B. diende een klacht in bij het hof omdat de officier van justitie weigerde om de agent te vervolgen voor zijn optreden.

Tas met vuurwapens

De twee mannen worden ervan verdacht dat ze in de flat Soufian Zouagh op koelbloedige wijze hebben vermoord. Kort na de liquidatie betrapte de politie het duo toevallig tijdens een routinecontrole en ontdekte een tas met vuurwapens in hun auto. De verdachten sloegen op de vlucht en keerden terug naar de flat van de vermoorde 25-jarige man.

Balkon

Toen de politie de toegangsdeur forceerde en de jongemannen wilde arresteren probeerden ze via het balkon te vluchten. Op dat moment kwamen ze in het vizier van de agent van een arrestatieteam die aan de achterzijde van de flat was geposteerd.

Quote Het letsel is in de eerste plaats toe te schrijven aan hun eigen gedrag Rechter

Wanneer precies is geschoten, is niet duidelijk geworden. Verdachte Anel B. die de klacht indiende zegt dat het schot werd gelost toen hij aan het balkon hing. De politieman zegt dat hij het vuur opende omdat de mogelijk bewapende verdachten zich weigerden over te geven toen ze op het balkon stonden. Het schot was in ieder geval niet gericht op de verdachten en de afstand was te groot om effectief te zijn.

Eigen gedrag

Het gerechtshof concludeert dat de verdachten hun letsel door de onfortuinlijke val niet aan de politie mogen verwijten. ,,Het letsel is in de eerste plaats toe te schrijven aan hun eigen gedrag’', zeggen de rechters. Verdachte Anel B. brak onder andere bekken en ribben. Medeverdachte Azedine A. zit nog steeds in een rolstoel.