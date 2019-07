Rechter: verslaafde huurder in Breda moet per direct huis uit

Een verslaafde huurder van een flatappartement in Breda mag van de rechter per direct zijn woning uit worden gezet. Tot grote opluchting van veel omwonenden.

Al jarenlang zorgde de 29-jarige alcoholverslaafde voor overlast in zijn flat aan de Middellaan, dicht tegen het Bredase centrum aangeplakt. Als hij weer eens gedronken had of GHB had gebruikt dan schreeuwde hij in zijn appartementje alles bij elkaar en bonkte er op los dat het een lieve lust van.

Handgemeen

Gek werden zijn medebewoners er van. Woningcorporatie Alwel, verhuurder van de appartementjes, probeerde vanalles om de overlast te beteugelen. Maar toen de man de afgelopen maanden ook nog eens agressief werd en niet alleen anderen begon te bedreigen maar ook met de beheerder van de flat op de vuist ging, was de maat vol. De man moest eruit.

Kort geding

Donderdagmiddag stonden de partijen voor de kantonrechter in Breda: Alwel en de bewindvoerders van de man die zelf niet aanwezig was. De corporatie spande een kort geding aan om de man per direct uit het appartement te mogen zetten. Een verzoek dat niet zo heel vaak bij de rechter beland en, als het al gebeurt, lang niet altijd wordt toegewezen. Want het bewonersbelang telt zwaar in Nederland.

‘De grens is bereikt’

Maar in dit geval besloot de rechter de eis toch toe te wijzen. Terecht, vond de advocaat van de corporatie. ,,Alwel heeft ontzettend veel geduld betracht met deze meneer. Maar er is een grens, en die is nu wel bereikt. De bewoners zijn bang voor hem, de veiligheid van hen en de beheerder is in het geding. Dit moet gewoon stoppen.’’

Buurvrouw was zo bang dat ze verhuisde

De man kwam lang bij ’t IJ, de opvang voor daklozen en verslaafden in Breda, voordat hij het appartement in de Middellaan betrok. Maar daar bleef hij drinken en aanvankelijk ook GHB gebruiken. Nuchter, zo gaven omwonenden aan, was het een aardige jongen. Maar onder invloed ging het helemaal mis. Zijn buurvrouw was zo bang voor hem dat ze verhuisde. En nadat zich opnieuw een incident had voorgedaan, mocht andere buren op kosten van Alwel een nachtje naar een hotel om op adem te komen.

Behandeling

Na een zitting van een uur en een korte schorsing hakte de rechter de knoop door. De huurder, die ook nog eens een schuld heeft van 50.000 euro, moet er per direct uit. De vraag is alleen waarheen? Momenteel ondergaat de man een behandeling bij verslavingsinstelling Novadic Kentron waar hij momenteel ook woont. Maar die is over een paar weken afgelopen.

Speciaal woonproject

En dan? Mogelijk komt de man, die niet op de zitting aanwezig was, in aanmerking voor een begeleid wonenproject in Chaam, speciaal voor mensen zoals deze huurder. Maar dan moet hij zelf wel willen en dat is nog helemaal niet zeker, zo gaf zijn advocaat aan. Volgens de rechter is echter zonneklaar dat een terugkeer naar de flat aan de Middellaan onmogelijk is en dus werd de eis van de corporatie toegewezen.