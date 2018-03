Rechter vernietigt besluit weigering subsidie kinderboerderij Parkhoeve Breda-Noord

Verrassend

Zo ging er een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften overheen en kwam de zaak uiteindelijk voor de rechter. De uitspraak mag verrassend heten. De rechter vindt dat de gemeente onvoldoende hard maakt hoe de stichting met activiteiten aan extra middelen kan komen. ,,De weigeringsgrond is onvoldoende draagkrachtig onderbouwd'', aldus de rechter. Om te vervolgen: ,,Daar staat tegenover dat de stichting in de stukken heeft toegelicht dat zij zoveel mogelijk inspanning verricht om aan extra middelen te komen, maar dat zij geen aanvullende mogelijkheden ziet.'' Voor de stichting is de uitspraak een overwinning, voorlopig dan. Roos: ,,Het is nog wel even de vraag hoe het afloopt. Ik begrijp van onze jurist dat we opnieuw met de gemeente in onderhandeling moeten. Wat we precies aan subsidie gaan krijgen is dus nog even afwachten.''