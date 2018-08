Rechter: ontslag appende buschauffeur uit Breda is terecht

De rechter heeft busmaatschappij Arriva in het gelijk gesteld. Die ontsloeg een chauffeur uit Breda omdat hij in maart bij een aanrijding in Tilburg was betrokken nadat hij achter het stuur een Whatsapp-bericht had gelezen.

De chauffeur vocht het ontslag aan bij de kantonrechter. De zitting, begin juli, werd bijgewoond door vijftig collega's die de stap van hun werkgever tegen de chauffeur veel te ver vonden gaan. De chauffeur werkte 16 jaar bij het bedrijf en gold vanwege zijn gedrag als een voorbeeld voor de anderen.

'Zodanig verwijtbaar'

Dat Arriva geen boodschap aan zijn onberispelijke staat van dienst had, billijkt de kantonrechter. Het appen tijdens het rijden is volgens de rechter ,,zodanig verwijtbaar dat van Arriva in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren'', valt in het vonnis te lezen.

Vergoeding van 22.000 euro

Wel vindt de rechter dat Arriva de chauffeur vanwege zijn verder prima staat van dienst een transitievergoeding van ruim 22.000 euro moet betalen.

Kruispunt

De chauffeur was in maart dit jaar betrokken bij een aanrijding op de Ringbaan-Zuid in Tilburg. Op een kruispunt keek de chauffeur even op zijn telefoon, gaf lichtjes gas waarna een vrachtwagen van rechts de bus schampte. De vaste camera in de bus boven de chauffeur legde alles haarfijn vast.

Zoontje was ziek

Het hoofdkantoor van de busvervoerder in Heerenveen, was onverbiddelijk. De chauffeur kreeg ontslag. De advocaat van de chauffeur voerde bij de rechtbank verzachtende omstandigheden aan voor het gedrag van zijn cliënt. Zijn zoontje was in maart flink ziek en daarom raadpleegde hij bij een appje van thuis zo snel mogelijk zijn telefoon.

'Levensgevaarlijk'