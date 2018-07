Rechter kritisch op gemeente Zundert in zaak Fort Oranje: 'Er gaat wel heel veel mis'

BREDA/ZUNDERT - ,,Het is een groot project, maar ik vraag me af of meneer Murphy hier niet te veel aan het werk is geweest'', vraagt de rechter zich bedenkelijk af als hij zich woensdagochtend buigt over alweer een Fort Oranje-zaak. Kijkend richting de afgevaardigden van de gemeente Zundert: ,,Er gaat wel heel veel mis''.

Cees Engel moet 5,2 miljoen euro betalen voor de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor het beheer van Fort Oranje, vindt de gemeente. Engel weigert die rekening te betalen, want de ontruiming is volgens hem onrechtmatig, en het is voor hem volstrekt onduidelijk waar het geld aan is uitgegeven. Hij wil nu via de rechter in Breda die verantwoording afdwingen.

Slordig

Volledig scherm vakantiepark illegale bewoning Fort Oranje stacaravan © Foto: ANP Jeroen Pols, zijn advocaat, wijst de voorzieningenrechter als voorbeeld op een bedrag van 1.158 euro dat op de rekening vermeld staat. ,,Dat is een bedrag dat de gemeente heeft betaald aan proceskosten, dat wordt hier nu weer in rekening gebracht.''



,,Dat is slordig'', meent de rechter, die kritisch is op de handelswijze van de gemeente. De eerste rekening die naar Engel is gestuurd dateert van 27 november vorig jaar. De precieze verantwoording van die rekening ontbreekt echter nog altijd. ,,De beheerder heeft zich te verantwoorden'', spreekt de rechter. ,,U heeft al maanden hierover kunnen nadenken. U geeft nu voer voor discussies die niet nodig hoeven te zijn. Het kostenoverzicht is summier. Hoe moet een partij bezwaar maken tegen beheerskosten als hij de verantwoording niet kan zien?''

Doorakkeren van facturen

Advocaat Sanders namens de gemeente Zundert: ,,Dan gaan we die tien ordners alsnog toevoegen.'' ,,Tien?'', vraagt de rechter bedenkelijk. ,,Ja, ja, ik ken het precieze aantal niet. Er zijn bedreigingen geuit om te voorkomen dat bv's die gemeld staan in de facturen openbaar worden gemaakt. De gemeente is nu bezig met het doorakkeren van de facturen om persoonsgegevens te schrappen. De gemeente Zundert is geen grote organisatie, de ambtelijke slagkracht is niet groot.''

,,Aan het eerste bezwaar op de facturen van de heer Engel had u kunnen zien dat de bewijsvoering vooralsnog wat karig is'', zegt de rechter. ,,Wanneer gaat dat gebeuren, dat hij inzicht krijgt in de verantwoording?'', vraagt hij Sanders. Schoorvoetend antwoordt die: ,,Binnen twee weken moeten we die wel kunnen verstrekken.''

Volledig scherm 2017-12-06 10:41:34 © ANP

'Vreselijke zaak'

De zaak richtte zich verder al op de inhoud van de rekening die al voorlag. Zoon Jan Engel: ,,Als je in een jaar tijd een miljoen euro kwijt bent aan beveiligingskosten voor een kleine camping dan is de vraag - zacht uitgedrukt - hoe effectief die beveiliging is geweest.''

De rechter verzucht: ,,Het wordt voor u en de gemeente een vreselijke zaak. U kunt over elk punt dat in die tien ordners staat in discussie gaan, maar dan moet dat ordelijk verlopen.''