Rechter in tranen na uitstel in moordzaak Paul Pluijmert

BREDA - Zelfs de voorzitter van de rechtbank kreeg het even te kwaad donderdag. Toen familie en vrienden van de in Breda doodgestoken Dordtenaar Paul Pluijmert emotioneel reageerden op nieuw uitstel in de zaak, moest ook de ervaren rechter tranen wegvegen.

Donderdag werd bekend dat de zaak over de moord op Pluijmert waarschijnlijk pas op 7 april inhoudelijk wordt behandeld. Onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) duurt langer dan gedacht. ,,Ik snap het niet meer. Dit is echt niet normaal'', snikte de zus van Pluijmert. Eigenlijk hadden ze al eerder dit jaar gehoopt op een inhoudelijke behandeling van de zaak. ,,We voelen ons geen prioriteit'', zei ze. De rechter schoot vol na die opmerking. ,,Ik kan me voorstellen dat u zich zo voelt.'' Ze reageerde zo vanwege persoonlijke omstandigheden, legde ze uit.

De zaak gaat om de dodelijke steekpartij van inmiddels een jaar geleden, in de nacht van 3 op 4 november. Toen rende verdachte Andy D. (37) uit Breda rond vier uur 's nachts achter twee mannen aan, zo was te zien op camerabeelden. Ze holden vanaf de Hoge Brug de Nieuwe Prinsenkade op. Daar raakte de verdachte de twee kwijt en raakte in gesprek met ene Jamie. D. zou die jongen hebben geslagen en daarna zou hij daarop zijn aangesproken door de vriendengroep van Pluijmert, die daar stond te wachten op een taxi. D. zou toen meteen hebben gestoken. Pluijmert overleed niet veel later.

Inmiddels is bijna al het onderzoek klaar. Alleen het mes moet nog worden onderzocht door het NFI. Op het mes zit namelijk ook dna van Jamie. De verdediging wil daarmee mogelijk nog alternatieve scenario's onderzoeken.