Rechter helpt kinderen bij vechtscheiding

BREDA - Kinderen van ouders die een scheiding uitvechten moeten beter beschermd worden. Het gaat te vaak fout. In West-Brabant komt speciale hulpverlening.

Fout

Voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant worden jaarlijks bijna 800 serieus moeizame scheidingen behandeld waarbij kinderen zijn betrokken zijn. Die zijn nu nog te vaak de dupe als er geen goede begeleiding is om hun belangen te behartigen.

Geen wachttijd

De rechter beslist voortaan al tijdens de rechtszitting van zo'n complexe scheiding of hulpverlening voor de kinderen noodzakelijk is en hoe dat moet gebeuren. Als de rechter dat wil, begint die jeugdhulp onmiddellijk, zonder de wachttijden die tot op heden vaker regel dan uitzondering zijn.

De rechtbank heeft nu voor vechtscheidingen afspraken gemaakt met de jeugdzorgregio’s voor hulp, met de gezamenlijke gemeenten voor de bekostiging en met de Raad voor de Kinderbescherming voor advies. In Breda namen de rechters Ina Slot en Jos van Oijen het initiatief.

'Wennen’

Zij zagen de noodzaak tot stroomlijnen van de hulpverlening vooral sinds de verplaatsing van de jeugdzorg naar gemeentelijk niveau. Die moesten tot op heden toetsen of extra hulp nodig was. Van Oijen zegt het mild: ,,Die nieuwe situatie is duidelijk wennen voor alle partijen.”

Het is vooralsnog een proef waarin de West-Brabantse en Zeeuwse gemeenten samenwerken met de rechtbank en de Raad voor de Kinderbescherming. Deze is in dezelfde nieuwbouw als de rechtbank in Breda gevestigd. De Raad adviseert rechters tijdens de zitting. En schakelt zo nodig de rechter weer in als tijdens die scheiding problemen dreigen te ontstaan waarvan jongeren de dupe worden. Als de rechter bij een conflictscheiding jeugdhulp gelast,gebeurt dat met instemming van de ouders.

Probleemgevallen