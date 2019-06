Rechter: Breda legt verbouwing klooster Seminarieweg ten onrechte stil

Directeur Tools to Work in Teteringen neemt afscheid van zijn naaimachi­nes

13:12 TETERINGEN - Na 22 jaar neemt Luitzen Wobma afscheid van Tools to Work. De directeur zag de stichting uitgroeien van kleine werkplaats voor de derde wereld tot internationaal kennisinstituut. Terugkijkend is Wobma trots op zijn medewerkers, somber over de compassie in de samenleving en hoopvol over de toekomst van Afrika.