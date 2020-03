Rechtbanken blijven voorlopig dicht, al komen er wel zaken voor de rechter

Alle rechtbanken sloten per 17 maart hun deuren. Waar mogelijk worden de lopende zaken schriftelijk afgehandeld. Uitzonderingen werden enkel gemaakt voor verdachten die in voorarrest zitten dat al dan niet verlengt moet worden, herroepingen van voortijdig vrijgelaten gevangenen en supersnelsnelrecht. Onder het laatste viel de zaak van de Bossche coronahoester, die werd veroordeeld tot tien weken cel. Alle niet-dringende zaken werden uitgesteld of aangehouden.

Deze regeling zou tot 6 april duren, maar in overleg met betrokken partijen, zet de Raad voor de Rechtspraak dit door. Wel zullen er mondjesmaat ook inhoudelijke behandelingen van zware zaken komen die geen verder uitstel dulden. Ook daarbij geldt echter dat er in principe geen ‘ echte’ zitting is. Partijen kunnen elkaar zien en spreken via elektronische media. Mocht er toch een zitting zijn, dan is publiek niet welkom. De pers in principe wel.