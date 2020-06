Rechtbank trekt twee dagen uit voor moordzaak-Megan, Hoge Raad beslist of telefoongesprek vrij wordt gegeven

BREDA - De rechtbank in Breda trekt in oktober twee volle dagen uit voor het behandelen van de moordzaak van de 15-jarige Bredase Megan. Dat werd maandag duidelijk bij een tussentijdse zitting in het strafproces.

De 15-jarige scholiere werd vorig jaar op 19 augustus gedood in haar eigen woning aan de Bilderdijkstraat in Breda. Haar vriendje, 16 jaar oud, is de verdachte. Hij werd nog dezelfde dag opgepakt. De rechtbank besloot maandag dat de verdachte voorlopig nog altijd in voorarrest blijft.

Veel werd maandag niet besproken in het geruchtmakende proces. Afgelopen weekend was er meer nieuws, nadat duidelijk werd dat de centralist van 112 de opname van het gesprek dat hij met de verdachte voerde niet wil openbaren. Dat valt volgens hem onder zijn beroepsgeheim. De rechtbank, het Openbaar Ministerie en de verdediging van de verdachte willen de opname van 19 minuten juist wel horen. Zij denken dat die van belang kan zijn voor de beoordeling van de zaak.

De kwestie ligt nu ter beoordeling bij de Hoge Raad, de hoogste rechter van het land.

Welke rol gaat telefoongesprek spelen?

Het is onduidelijk of de opname van het telefoongesprek nog een rol gaat spelen, legde advocaat Richard Korver van de ouders van Megan na de zitting uit. ,,In principe heeft de Hoge Raad 105 dagen om te beslissen, nadat ze het dossier hebben ontvangen. Het zou dus kunnen. Maar als het niet lukt, dan kan de zaak wat het Openbaar Ministerie betreft gewoon door, zei de officier.’'

Ook advocaat Martijn Houweling van de verdachte kan nog onderzoek vragen. Hij heeft tot nu toe weinig onderzoekswensen gehad, maar had lang niet de beschikking over het volledige dossier. Dat zou daardoor ook nog vertraging kunnen opleveren. De hoop is echter dat het lukt de zaak in oktober af te handelen. Dan is er uiterlijk in november een vonnis.

