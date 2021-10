Rechtbank: te hard rijden zonder slaap, rijbewijs en met speed in je lijf is niet roekeloos

Ulvenhout kan eindelijk genieten van gerenoveer­de karkooi en speeltuin

11 oktober ULVENHOUT - Bubbels en pannenkoeken in Ulvenhout. Nog voor het middaguur zaterdag werden in dorpsboerderij De Pekhoeve de eerste glazen prosecco ontkurkt in. Even later, iets na twaalven gingen de glazen omhoog nadat wethouder Paul de Beer de naast de boerderij gelegen grondig gerenoveerde karkooi officieel opende.