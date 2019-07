Rechtbank: ‘Noodweer bij steekpartij Bredase Tramsingel’

Die had verklaard dat hij begon te steken omdat zijn huisgenoot hem al vier keer eerder had aangevallen en geslagen. De twee vierden samen met een derde huisgenoot nieuwjaar. De drie Polen hadden allemaal veel gedronken. Mogelijk was er ook drugs gebruikt.



Het slachtoffer werd gevonden in een plas met bloed. Hij was vier keer naar het hoofd gestoken en moest worden geopereerd, omdat hij in levensgevaar was.